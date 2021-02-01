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Boğaziçi

İzmir'de Boğaziçili öğrencilere destek eylemine polis müdahalesi; gözaltılar var

Boğaziçi'de öğretim üyelerinin rektörlük binasına sırt dönme eylemleri sürüyor

Athena Gökhan'dan Boğaziçi öğrencilerine destek: 'Ellerinde Pankartlar' şarkısını söyledi

Polisten gazetecilere röportaj vermek isteyen Boğaziçili öğrencilere engel: "Şov yapma!"

Gözaltına alınan Boğaziçili öğrenci yaşadıklarını anlattı

Boğaziçili akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını bir kez daha döndüler

Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldiği an: "Kayyım rektör istemiyoruz"

Beyaz TV muhabiri anons çekerken Boğaziçi öğrencileri: "Arkadaşlarımızı serbest bırakın"

Boğaziçililer Kadıköy'de: "Boğaziçi yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değildir"

Özgür Özel, Bahçeli'nin 'Boğaziçi' sözlerine yanıt verirken MHP liderinin Gezi dönemindeki "Türk milleti diktatörlere haddini bildirir" sözünü hatırlattı

Eylemi sonlandırıp okuldan ayrılan öğrencilere balkonlardan alkışlı destek; 16.00'da açıklama yapılacak

Doğu Perinçek'ten 'Boğaziçi' yorumu: Üniversite rektörünü üniversite seçer

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