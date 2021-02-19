Boğaziçili öğrencilerin aileleri: "Bizim çocuklarımız yanlış bir şey yapmıyorlar; destekliyoruz"

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri, hazırladıkları bir video ile çocuklarını desteklerini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi'nin paylaştığı videoda aileler, çocuklarının atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı yaptığı protestoları haklı bulduklarını dile getirerek "Akademik özerklik için seçim istemek ve bunu barışçıl bir şekilde ifade etmek nasıl suç olabilir?" diye sordu.

"Çocuklarımız yanlış bir şey yapmıyorlar" diyen aileler çocuklarının haklı taleplerini desteklediklerini dile getirdi.

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