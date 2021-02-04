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Bahçeli'den Boğaziçi öğrencilerinin ailelerine: Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın

04 Şubat 2021 20:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine çağrıda bulunurken, "Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi.

MHP'nin Twitter hesabından yayınlanan mesajında Bahçeli, "Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi. MHP lideri "Boğaziçi Üniversite'sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanıldığını ve alenen istismar edildiğini" iddia etti.

TIKLAYIN - Twitter'dan Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama geldi; MHP Twitter'ı 'terör örgütlerine destekle' suçladı

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