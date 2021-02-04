Bahçeli'den Boğaziçi öğrencilerinin ailelerine: Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine çağrıda bulunurken, "Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi.

MHP'nin Twitter hesabından yayınlanan mesajında Bahçeli, "Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi. MHP lideri "Boğaziçi Üniversite'sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanıldığını ve alenen istismar edildiğini" iddia etti.

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