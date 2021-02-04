Twitter'dan Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama geldi; MHP Twitter'ı 'terör örgütlerine destekle' suçladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda öğrencileri hedef gösteren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bazı tweetlerine Twitter tarafından kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Twitter, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara dair attığı bazı tweetlere kısıtlama getirdi. MHP'den yapılan açıklamada "okyanus ötesi" sözleriyle Twitter'a tepki gösterilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir."

Devlet Bahçeli'nin resmi Twiter hesabında dün bir tweet dizisiyle paylaştığı açıklamasında, bir bölümün artık olmadığı görülüyor ve "Bu tweet artık mevcut değil" notu yer alıyor.

Bahçeli, kaldırılan paylaşımında 'Başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar' demişti

Bahçeli'nin kısıtlanan paylaşımları kaldırıldı. Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır.

"Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.

"Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur."

"Türkiye politikasının dolaylı olarak açıklanması"

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin paylaşımını silmesini Kısa Dalga’ya değerlendirdi.

Akdeniz, Twitter’ın Süleyman Soylu'nun paylaşımlarını kısıtlamasını ve ardından da Bahçeli'nin paylaşımını silmesini Türkiye politikasının dolaylı olarak açıklanması olarak yorumladı. Akdeniz şunları kaydetti:

“Twitter, daha önce uygulamadığı nefret söylemi ile ilgili politikasını Süleyman Soylu'nun 2 tweeti için, hemen arkasından da şiddet içeren tehditler politikası ve/veya nefret söylemi politikasını Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi öğrencilerini ima ederek kullandığı "evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar" söylemi için uyguladı. Soylu'nun 2 tweeti kısıtlanırken, Bahçeli için daha ağır bir yaptırım olan "tweet silme" yaptırımını kullandı. Twitter bu politikasını Bahçeli'nin diğer bazı tweetleri için de uygulayabilir. Twitter, böylece bu tip nefret söylemi ve şiddete teşvik içeren içeriklere de kendi platformunda katlanmayacağını açıklamış oldu.

"Artık kolay kolay temsilci atamazlar"

Bugüne kadar sosyal medya temsilciliği konusunda sessiz kalan Twitter, böylece Türkiye politikasını da dolaylı olarak açıklamış oldu. Bu yaptırımları uyguladıktan sonra Türkiye'de artık kolay kolay temsilci atamazlar diye düşünüyorum."