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Boğaziçi

Davutoğlu: Boğaziçi’ndeki bazı tutuklu öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanı da tanıyor; muhafazakar kanaat önderleri de var

“Birbirinize düşman olmayın, birbirinizi ötekileştirmeyin"

19 Şubat 2021 13:20

KRT TV'de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Öğrencilerin tümü sanki din dışıymış gibi gösteriliyor ki tutuklanan öğrencilerin arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da benim de tanıdığım babası muhafazakar kanaat önderleri arasında olan isimler var" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Boğaziçi’nde tutuklanan bazı öğrencilerin velilerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıdığını söyledi.

“Birbirinize düşman olmayın, birbirinizi ötekileştirmeyin"

Davutoğlu şöyle konuştu:

“Kabe-i Muazzam'a saygısızlık yapıldığı zaman küçük bir grup tarafından ona tepkiyi hepimiz gösterdik. Bütün siyasetçiler gösterdi. Ben Boğaziçili öğrencililerle de oturup konuştum tüm bunları ama oradaki öğrencilerin tümü sanki din dışıymış gibi ki onların ailelerini, tutuklanan öğrencilerin arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da benim de tanıdığım babası muhafazakar kanaat önderleri arasında olan isimler var. Ve onlarda vaktinde bu bu mücadelenin içinde olmuş isimlerdir.

Şimdi bunları sanki din dışı, dine karşı diye böyle bir ayrım yapmak doğru değil. Şimdi bizim gençlere şunu söylememiz lazım, din adamlarımızın, sivil toplumun, siyasetin farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Farklı kanaatlere sahip olabilirsiniz ama hepiniz bu ülkenin geleceğisiniz, birbirinize düşman olmayın birbirinizi ötekileştirmeyin.”

 
boğaziçidavutoğluerdoğan

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