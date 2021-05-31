Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler çadır kurdu, polis üniversiteye girdi: "Feyzi Erçin yalnız değildir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı öğrenci ve akademisyenlerin eylemleri sürüyor. Öğrencilerin Gezi direnişinin 8'inci yıl dönümünde Güney Kampüs'te çadır kurmalarının ardından üniversiteye polis girdi.

Boğaziçi Dayanışması'ndan yapılan bilgilendirmede; "Kayyımın icraatlarını protesto etmek üzere Gezi direnişinin yıldönümünde kampüste kurduğumuz çadırlara müdahale etmek için gözaltı araçları ve çok sayıda polis hazırlanıyor" denildi.

Öğrenciler tarafından yapılan bir açıklamada, Gezi direnişinin 8'inci yıl dönümünde akademiye yönelik saldırılara karşı tüm engellemelere rağmen çadır nöbetinde olunacağı bildirildi.

Öğrenciler: Feyzi Erçin yalnız değildir

Boğaziçi öğrencileri, atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı başlattıkları eylemlere destek veren, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde avukat kimliğiyle öğrencilerin yanında yer alan Feyzi Erçin'in yaz okulundaki derslerinin onaylanmamasına da tepki göstererek, "Feyzi Erçin yalnız değildir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da olayla ilgili "Toplantı, gösteri yürüyüşü ve barışçıl protesto en temel insan haklarındandır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bu barışçıl hak kullanımına müdahale ettirmeyin. Anayasal suç işlemiş olursunuz" dedi.