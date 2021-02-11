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Boğaziçi

Filiz Kerestecioğlu TBMM kürsüsünde anlattı: Farklı siyasal cenahlardan iki insanın benzer hikâyeleri

"İşte o nesiller bunlar arkadaşlar ve boğazlaşmadan başka bir yaşam sürmek istiyorlar"

11 Şubat 2021 09:46

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Muammer Bilgiç'in 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına ait bir anısını ve anayasa hukukçusu akademisyen Murat Sevinç'in Boğaziçi'nde misafir hoca olduğu dönemdeki bir anısını anlattı. 

Farklı görüşlere sahip iki insanın anlattığı anılar üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara dikkat çeken Kerestecioğlu, kürsüde protestolar sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan öğrencilerin verdiği pozu göstererek, "Boğazlaşmadan, diğerinin insanca ve eşitçe yaşam hakkını savunarak sürmek istiyorlar ömürlerini. İşte o nesiller bunlar arkadaşlar ve boğazlaşmadan başka bir yaşam sürmek istiyorlar. Ben onlara yürekten katılıyorum, eğer bu ülke değişecekse onlarla değişecek diye düşünüyorum" dedi. 

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