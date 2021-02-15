Boğaziçi'de öğrenci ve akademisyenlerin protestosu devam ediyor: "Kayyımı da onun hizmetindeki makamınızı da tanımıyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar Güney Kampüs'te soğuk ve karlı hava koşullarına karşın bugün de devam etti.

Akademistenler, 5 Ocak'tan bu yana her gün yaptıkları Rektörlük binasına sırt dönme eylemlerini yineledi.

Kampüsteki öğrenciler de "Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz" slogranlarıyla Bulu'nun bir kez daha istifasını istedi. Öğrenciler, yaptıkları açıklamada "Direnişimiz tüm kayyımlar gidene kadar devam edecek" dedi.

"Boğaziçi Fizikçiler" de Fizik bölümünden iki öğrencisi tutukluyken rektör yardımcılığını kabul eden Prof. Dr. Naci İnci'ye hitaben açık mektup yayımladı. İnci'yi isitfaya çağıran mektup şöyle:

"Kayyımı da, kayyımın hizmetindeki makamınızı da tanımıyoruz. Aracısı olmaya niyetlendiğiniz hiçbir pazarlığı kabul etmiyoruz. Sabır tavsiyesi verdiğiniz tavra, muktedirinkinden âşinâyız.

"Makam arzularınızı fedakârlık kisvesi altında meşrulaştırmaya çalıştığınızın farkındayız. İkisi bölümümüzden dokuz arkadaşımız tutuklu, yirmi beş arkadaşımız ev hapsindeyken sözde fedâilere ihtiyacımız yok."

Kaynak: Bianet