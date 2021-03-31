Boğaziçili akademisyenler eylemlerinin 87'inci gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu'yu protesto etmeye devam ediyor. Her gün rektörlüğe sırtlarını dönerek yaptıkları alkışlı eylem ve açıklamalara devam eden akademisyenler, prortestolarının 87'inci gününde.

Üniversitenin Güney Kampüs Meydanı’nda bir araya gelen akademisyenler, bugün de 63'üncü kez rektörlüğe sırtlarını dönerek nöbet eylemini sürdürüp Melih Bulu'yu istifaya çağırdı ve “özerk üniversite” taleplerini yineledi.