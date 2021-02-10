‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosuna soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan İl Emniyet Müdürlüğü'nde çekildiği iddia edilen ve Tiktok'da “Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor” notuyla paylaşılan video hakkında soruşturma başlattı.

Nezarethanede çekildiği anlaşılan ve Tiktok'ta Mehmet Türkay Dursun isimli Tiktok kullanıcısı tarafından “Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor” notuyla paylaşılan video tepkilere neden olmuştu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda, videoyu çeken ve sosyal medyada yayınlayan kişinin bir dizi film platosunda, dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığının belirlendiği açıklandı.

Söz konusu videoyu çeken kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklama şöyle:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşlarında yer alan "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve “Polisten ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosu” başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili olarak yapılan incelemelerde; Bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen (M.D.) isimli şüpheli şahıs, bugün Sultangazi ilçemizde yakalanmıştır.

Şüpheli şahsın Ümraniye ilçemizdeki bir dizi film platosunda, dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın alınan ifadesinde; “Bu görüntüleri Bir (1) ay kadar önce çektiği ifade

edilerek, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan, güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığı ve sosyal medya hesabında paylaştığını” beyan etmiştir.

Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memuru bulunmadığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır.



