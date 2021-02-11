Cem Küçük'ten "Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz" diyen dekana tepki

11 Şubat 2021 13:40
AKP'ye yakınlığı ile bilinen TGRT Haber spikeri Cem Küçük, Boğaziçi protestolarına yönelik “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” diyen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’a tepki gösterdi.
Haber bülteninde dekanın söz konusu Twitter mesajını paylaşan Küçük, paylaşılan mesajı doğru bulmadığını belirterek "Kendinizi devlet yerine koymanıza gerek yok. Devlet zaten gerekeni yapar" dedi.
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