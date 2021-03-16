T24 LogoT24 Logo
Boğaziçi

Boğaziçi akademisyenlerinin rektörlüğe sırt dönme eylemi 52. gününde

16 Mart 2021 14:25

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlattığı 'rektörlüğe sırt dönme' eylemi 52. gününde. 

Bugün de kampüs içinde toplanan ve rektörlüğe sırtını dönen akademisyenler, alkışlarla protestolarına devam etti. 

Akademisyenlerin atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin başlattığı protestonun ardından, öğrencilere destek olmak için sürdürdüğü rektörlüğe sırt dönme eylemi haftaiçi her gün aynı şekilde yapılmaya devam ediyor. 

TIKLAYIN - Boğaziçi protestolarına ilişkin tüm gelişmeler

boğaziçi üniversitesiakademisyenlereylemprotestmelih bulu

Diğer Videolar

Babacan'dan 'Fren Ali' videosu; AKP dönemindeki konuşmalarını sıraladı…

İkizdereliler bilgilendirme toplantısını terk etti: "Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?"

Greenpeace: Kömürlü termik santraller, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de sağlık sorunu oluşturuyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

TEM Otoyolu’nda denetim yoğunluğu havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MetroPOLL anketi: Bu pazar seçim olsa kararsız, protesto ve cevapsız...

Hilal Kaplan'dan Prof. Mehmet Ceyhan'a: Mesleğinin saygınlığını taşıyabiliyor mu, hiç...

Fatih Altaylı: Kimse bana “Yazma” falan demedi, kendime ceza verdim,...

Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam...

Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24