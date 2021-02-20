Prof. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı, öğrenciler ve öğretim üyeleri karara tepkili

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu rektör olarak atandı. Öğrenciler ve öğretim üyeleri karara tepki gösterdi. Öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından yapılan basın açıklamalarında; rektör, dekan, bölüm başkanı gibi yöneticilerin atamayla değil seçimle göreve getirilmesi vurgulandı. Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde kadrolu profesör olmaması da tepkiyle karşılandı.
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