Karar yazarı Taha Akyol: İktidarın, "sözünü geçirmek" için, Melih Bulu'dan daha yanlı, daha sert bir ismi atama ihtimali vardır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Boğaziçi Üniversitesi'nin 28 Şubat karanlığında başörtülü öğrencilere kapılarını açan birkaç üniversiteden biri olduğuna işaret ederek, "YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, devreye girdi. Haberlere göre, sorunu çözmek için Bulu’yu istifaya davet etti, Beştepe’ye güvenen Bulu istifayı reddetti. Bunun üzerine tüm YÖK üyelerinin mutabakatıyla Prof. Saraç “üniversite yıpranıyor” diyerek Cumhurbaşkanı’na durumu anlattı, Bulu görevden alındı.

Sağduyu davranışı için Sayın Yekta Saraç’ı kutluyorum. Melih Bulu, kullanılıp bir kenara atıldığını düşünebilir. İktidar Bulu’yu yüksek bir mevkiye atayarak teselli edebilir, sürpriz de olmaz!" diye yazdı.

İktidarın "sözünü geçirmek" için Melih Bulu'dan daha yanlı, daha sert bir ismi atama ihtimali olduğunu belirten Akyol, "Rektör Vekili Prof. Mehmet Naci İnci’nin, ilgili bölüm ve fakültenin görüşünü almadan bir öğretim görevlisini işten atarak icraata başlaması endişe verici bir işarettir.

Şehir Üniversitesi de siyasete kurban edilmedi mi?

BÜ’de ‘kayyım’ değiştirmek sorun çözmez, bu anlayışı terk etmek gerekir. Üniversitelere ve genelde eğitim sorunlarına “bizden, sizden” gözüyle değil, sadece akademik ve etik kalite gözüyle bakmadıkça sorunlar çözülmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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