Boğaziçi Üniversitesi mezunları, Naci İnci ve Gürkan Kumbaroğlu'nun adaylıklarını çekmesini istediler

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından yeni rektör için seçim süreci devam ederken, akademisyenler, öğrenciler, çalışanlar ve mezunlar rektör adaylarını oyladılar. Boğaziçi Üniversitesi yurt içi ve yurtdışı mezunları, yaptıkları çevrimiçi oylamada, rektör vekili Naci İnci'ye yüzde 89,4, yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu'na da yüzde 74,7 ret oyu verdiler. Mezunların oylamasında, Prof. Dr. Mine Eder yüzde 71,2 ile en yüksek destek oyunu alırken, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cem Say yüzde 69,1'le en yüksek oy alan ikinci isim oldu.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, "Boğaziçi Seçiyor" adlı internet sayfası üzerinden yapılan seçimde adaylık başvurusunu resmen yapmış olan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini oyladılar.

5 bin kişi oy verdi

BÜ Yurtdışı Topluluğu (BOYUT) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak tarihinde üniversiteye Melih Bulu’nun kayyum rektör olarak atanmasından hemen sonra demokratik tepkisini gösteren üniversite topluluğu, görevden alınan Bulu yerine adaylığını bildiren Boğaziçili öğretim üyelerine dönük bir değerlendirme seçimi organize etti.



Akademisyenlerin yaptığı güven oylamasına paralel olarak, mezunlar, öğrenciler, çalışanların işbirliği ile organize ettikleri değerlendirme oylamasının teknik altyapısı güvenli biçimde çevrimiçi olarak oluşturuldu ve bu oylamalarda yaklaşık 5 bin kişi oy verdi. Akademi çevrelerinde, Boğaziçililerin, YÖK tarafından son derece kısıtlı bir takvime sıkıştırılan aday bildirme sürecine rağmen, güçlü bir demokratik irade sergilediği yorumu yapıldı.

Kendi alanında Türkiye’de ilk olan, dünyada da örnekleri az görülen bu oylamaların amacı Boğaziçi Seçiyor organizasyonun gönüllüleri tarafından "Atama dayatmasına karşı demokratik bir seçim tahayyülünün kurucu öznesi olmak" olarak nitelendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi yurt içi ve yurtdışı mezunları 30 Temmuz günü çevrimiçi olarak yaptıkları oylamada Rektör Vekili Naci İnci’ye yüzde 89,4 oranında ve yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu’na da yüzde 74,7 oranında ret oyu verdiler.



Akademisyenler, öğrenciler, çalışanlar ve mezunlar, İnci ve Kumbaroğlu'nun rektörlük adaylıklarını bir an önce geri çekmesini istediler.

Mezunlar arasında oylama nasıl yapıldı?

Akademisyenler sadece hangi adaylara karşı olduklarını oylarken, diğer bileşenler adaylığını açıklayan 19 öğretim üyesine "destekliyorum", "karşıyım" ve "kararsızım" seçeneklerinden birini seçerek oy kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi mensubu rektör adaylarının mezunlar nezdinde aldığı destek, kararsız ve ret oyları (alfabetik sıralama):