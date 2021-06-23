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HDP Kadın Meclisi: İzmir’de il örgütümüzün kapısına kilit vurmak isteyenlere karşı partimizi savunuyoruz

Kadınlar, 'Hepimiz Deniz'iz, öldürmekle bitmeyiz' ,' HDP halktır, halk burada' sloganları attılar

23 Haziran 2021 15:02

Parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü HDP İzmir il binası önünde toplanan partililer, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" dediler. 

HDP Kadın Meclisi'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde kadınlar, 'Hepimiz Deniz'iz, öldürmekle bitmeyiz' ,' HDP halktır, halk burada' sloganları attılar. 

Görüntülere, "İzmir’de il örgütümüzün kapısına kilit vurmak isteyenlere karşı partimizi savunuyoruz. Kadınların cesareti, iradesi Deniz olup engelleri aşar" notu düşüldü. 

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          TIKLAYIN - DHA: HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

HDPizmirilbina

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