HDP İzmir il binasındaki saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, rahatsızlanan annesinin yerine işe gitmiş

Bugün HDP İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Poyraz'ın rahatsızlanan annesinin yerine işe gittiği öne sürüldü.

Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda parti çalışanı Poyraz yaşamını yitirirken Gencer gözaltına alınmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Poyraz’ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği iddia edildi.

Deniz Poyraz’ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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