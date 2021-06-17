HDP İzmir il binasındaki saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, rahatsızlanan annesinin yerine işe gitmiş

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Bugün HDP İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda parti çalışanı <strong>Deniz Poyraz</strong> yaşamını yitirmişti. Poyraz'ın rahatsızlanan annesinin yerine işe gittiği öne sürüldü. </p>\n<p>Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda parti çalışanı Poyraz yaşamını yitirirken Gencer gözaltına alınmıştı.</p>\n<p>Hürriyet'te yer alan habere göre, Poyraz’ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği iddia edildi.</p>\n<p>Deniz Poyraz’ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu belirtildi. </p>\n<p>Savcının incelemesinin ardından Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.</p>\n<p> </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8216i6?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-hdp-izmir-il-binasina-yapilan-saldiriyi-lanetliyorum-bu-senaryoyu-daha-once-yasadik-bu-kez-halkimiz-yutmaz,959748" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/hdp-izmir-il-binasina-saldiran-kisinin-gozaltina-alindigi-anlar,39739" target="_blank" rel="nofollow noopener">HDP İzmir il binasına saldıran kişinin gözaltına alındığı anlar</a></strong></p>\n<p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01f8dr9zbrk58jmhbers1mf6q0"><strong>TIKLAYIN |<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/hdp-binasina-saldiri-silahli-bir-kisi-binayi-basarak-atese-verdi,959700" target="_blank" rel="nofollow noopener"> HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti</a></strong></p>\n</body>\n</html>