HDP İzmir il binasına saldıran kişinin gözaltına alındığı anlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İzmir'deki binalarına saldırı yapıldığını duyururken, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi" açıklamasını yaptı. HDP'nin basın bürosundan yapılan açıklamada parti görevlisi Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.

Saldırıyı yapan kişinin gözaltına alındığı anlar kameralar tarafında kaydedildi.

TIKLAYIN | HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti