HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti

Bir kişi hayatını kaybetti
HDP'den yapılan açıklamada, partinin çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."
İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.
HDP il binasına saldıran Onur Gencer'in ilk ifadesi
HDP İzmir İl Binası'na saldıran ve bir kişiyi öldüren zanlı Onur Gencer ilk ifadesinde kimse ile bağlantısının olmadığını iddia etti.
Artı Gerçek'te yer alan habere göre, terörle Mücadele Şubesi'nde tutulan saldırgan Onur Gencer ilk ifadesinde ise "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dediği ortaya çıktı.
Öte yandan Gencer'in sosyal medya hesabından da silahlı pek çok pozunun olduğu görüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:
"17/06/2021 tarihinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir İl Binasına silahlı bir kişi girerek parti binasındaki bir çalışanı silahla vurarak öldürdüğü bilgisinin alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda iki Cumhuriyet Savcımızın ve bir Başsavcı Vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G. suçta kullanılan suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P.’nin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir."
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Binadan saldırının ardından yeni görüntüler geldi
(DHA)