HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İzmir'deki binalarına saldırı yapıldığını duyururken, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi" açıklamasını yaptı. HDP'nin basın bürosundan yapılan açıklamada parti görevlisi Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

HDP'nin İzmir-Konak ilçesindeki binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. DHA'nın haberine göre; HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, sokağa tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Ş üpheli, içeri giren emniyet mensupları tarafından yakalandı.

Saldırı, HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" sözleriyle duyuruldu.