Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıya ilişkin olarak, "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı

Kılıçdaroğlu, saldırı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ı telefonla aradı. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.