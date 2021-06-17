HDP saldırganının ilk ifadesi: "Başka kişiler de olsaydı, onlara da ateş açacaktım"

HDP il başkanlığında bir kişiyi öldüren fail Onur Gencer, ifadesinde "amacının orada birkaç kişiyi bulmak olduğunu, içeride başka kişiler de olsaydı onlara da ateş açacağını" söyledi. Failin ifadesine DW Türkçe ulaştı.

HDP İzmir İl Başkanlığı'nı basarak burada parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan Onur Gencer'in emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Buraya PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim" dediği öğrenildi. HDP İzmir İl Başkanlığı'na gerçekleştirdiği saldırı sonrasında binadan çıkamadan yakalanan fail Onur Gencer’in emniyette verdiği ilk ifadeye DW Türkçe ulaştı.

Babasının tekel işçisi olarak emekli olduğunu, kız kardeşinin öğrenci olduğunu, herhangi bir parti dernek sendika üyeliğinin olmadığını, annesinin vefat ettiğini anlatan Gencer, ailece İzmir'in Gaziemir ilçesinde ikamet ettiklerini belirtti. Bekâr olduğunu ve askerlik yapmadığını ifade eden, 2020 yılının ilk aylarında Sağlık Memuru olarak Suriye/Münbiç'e gittiğini, orada da bir süre görev yaptığını söyledi. Gencer, "Sağlık memurluğundan 2021 yılının Nisan ayında istifa ettim. Ancak şu an için açıkta görülebilirim, çünkü işe gitmiyorum" dedi.

"Çocukluktan beri planlar yaptım"

Gencer, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKK'lılar tarafından hakaret içerikli görüşmeler yaşadım. Benim ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı."

Saldırıyı nasıl planladığını da anlatan Gencer, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde İzmir İl HDP binasının adresini Google üzerinden öğrendiğini kaydetti. Keşif amaçlı "Perfect İngilizce" adlı bir kursa kayıt olduğunu ifade eden Gencer, özetle şunları kaydetti:

"Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası’ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silah aldım. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim. Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım."

Ne olmuştu?

İzmir'de 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2'inci katındaki HPD merkezine bu sabah saat 11:05 sularında düzenlenen saldırı sonucu parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırganın sağlık çalışanıyken istifa ederek görevinden ayrılan Onur Gencer isimli şahıs olduğunu açıklamıştı, valilik şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Saldırıya iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçiler saldırıya tepki gösterdi. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırının ardından yaptığı açıklamada "İktidar bu saldırının sorumlusudur! Düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetin de bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden MHP'ye de tepki gösteren Sancar, "Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur" dedi.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe