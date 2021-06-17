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HDP İzmir İl Eş Başkanı Baydur: Daha önce 3 kere emniyetle görüştük, binamızın saldırı altında olduğunu söyledik

"Bu saldırı bile bile geldi; katil, katliam yapmak üzere ilimize geldi"

17 Haziran 2021 20:55

HDP İzmir İl Eş Başkanı Abdulkadir Baydur, bir parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "Daha önce 3 kere emniyetle görüştük, binamızın saldırı altında olduğunu söyledik. Bu kişi binamıza katliam yapmak için geldi tesadüfen sadece Deniz Poyraz vardı" dedi. 

YOL TV Ana Haber'e konuşan Baydur şunları söyledi; 

"Kapımızın hemen karşısında da güvenlik güçleri bulunuyor. Bunun böyle olabileceğini tahmin ediyorduk. 'Provokasyon girişimlerinin olduğunu', bu konuda duyarlı olmalarının rica ettik onlardan ve bu saldırı bile bile geldi. Katil, katliam yapmak üzere ilimize geldi."

TIKLAYIN - HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti

 

 

HDPizmirsaldırı

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