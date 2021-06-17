Kılıçdaroğlu: Namuslu savcılara son kez sesleniyorum; 10 milyon Euro'yu Ankara'da kimin için istediklerinin yanıtı, sizi Deniz'in katillerine de götürecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum" notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "İlk soracağınız soru: 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi Deniz'in katillerine kadar da götürecek." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İyi geceler. Biraz konuşmamız lazım. Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli’yi Balkanları gelecek planlarını vatanımızı konuştuk… Sonra Deniz’i öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın, kaçan kaçsın kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Deniz’i öldürdüler, katlettiler kızımızı. Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum... Biliyorum azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler.

"Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk’ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları; vaktimiz hızla daralıyor, soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz daha çok Denizlerin canlarına kastedecekler. Unutmayın, dünyada bizi, 'haydut devlet' konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız da var. Onların dümenine siz de istemeden su taşımız olacaksınız, onların dümenine su taşıyan kırk haramilere susarak siz de destek olacaksınız. İlk soracağınız soru '10 milyon Euro’yu Ankara’da kimin için istediler?' İşte o soru sizi Deniz’in katillerine kadar götürecek."