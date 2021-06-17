Adalet Bakanı Gül'den HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Gül, "İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.

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