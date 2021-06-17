HDP MYK üyesi Güleryüz: Aylardır binamız hedef gösteriliyordu, emniyet ve valilikle görüştük, önlem alınmadı

HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz, bir kişinin yaşamını yitirdiği HDP İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak, "Aylardır binamız hedef gösteriliyordu, emniyet ve valilikle görüştük, önlem alınmadı" açıklamasını yaptı.

Gazete Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, Güleryüz, "Sabah saat 10.30 civarında il binamızı bir şahıs basıyor. İçeride çalışan bir kadın arkadaşımız var. Silahla camı çerçeveyi indiriyor. Sonra binamızı yakıyor. Aylardır binamız hedef gösteriliyordu. Emniyetle görüştük valilikle görüştük. Bunun bu tarz bir sonuca mahal vereceğini ifade ettik. Önlem alınmadı. Maalesef öngörülerimiz doğru çıktı" dedi.

"Daha önce de benzer saldırı girişimleri yaşandı"

Daha önce de benzer saldırı girişimlerinin yaşandığını ifade eden Güleryüz, "İzmir il binasının önünde yaklaşık bir aydır adeta bir tiyatro oynanıyor. Sözüm ona çocuğu dağa götürülen biri parti binamızın önünde kendisine bir karakol kurulmak şartıyla nöbet tutturuldu. Biz buna dair emniyetle görüştüğümüzde bu durumun bizi her gün hedef gösterdiğini ifade ettik. Buradan geçen herkes ne oluyor diyor. 'HDP dağa insan mı kaçırıyor' diyor. 'Bu hissiyatın yaratacağı şiddeti siz tahmin edebiliyor musunuz?' diye defalarca kendileri ile görüştük. Emniyete aynen bu durumu ifade ettik. Biri gelecek gözümüzün içine baka baka binamıza girecek ve binamızda cinayet işleyecek dedik. Bu dediklerimizin hepsi çıktı" diye konuştu.

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