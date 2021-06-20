HDP binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer: Pişman değilim

HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırarak, Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Gencer ifadesinde pişman olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, "Tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanan Gencer, “İçimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyla Zana, Pervin Buldan isimli şahısları öldürerek söndürebileceğimi fark ettim. Ocak ayında 60 bin TL kredi kullandım. Bana bu saldırıda kullanmam için kimse para vermedi. İş merkezine girdiğimde hızlı bir şekilde 2. kata çıktım ve kapının açık olduğunu gördüm. Havluya sarılı silahı aldım, kapıyı ittim açıldı. Birden bir ses duydum ve bir el ateş ettim. Ben öldürdüğüm kişinin ismini bilmiyorum, hiç görmedim. HDP İl merkezinde olduğu ve terörist olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Benim hiçbir terör örgütü ile irtibatı ilişki veya bağım yoktur. Bunu tek başıma yaptım. Pişman değilim.” dedi.

Şubat 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanlığında “hem dış keşif hem iç keşif yaptığını anlatan” saldırgan, “İzmir HDP il binasına milletvekillerinin geldiği hakkında haberlere de ulaştım ancak yeterli bilgi toplamayacağımdan daha doğaçlama bir saldırı düşündüm. Bahar aylarında pandemi sebebiyle saldırıyı erteledim” diye konuştu.

Saldırıda kullandığı silah için 17 Martta heyetine girdiğini söyleyen Gencer, “psikiyatri kliniğinde kaydınız varken, bu heyet raporunu nasıl aldınız?” sorusuna, “2016 yılında teste girmiştim. O tarihte teste dürüst olarak cevapladığım yani içimden geldiği gibi cevapladığım sorularla psikiyatrik desteğe ihtiyacım olduğu ve ilaç kullanmam gerektiği değerlendirildi. Bunun üzerine 17 Mart 2021 tarihinde girdiğim heyet raporunda kendi düşüncelerimi değil heyetin onaylayabileceğini düşündüğüm cevapları daha önceden girdiğim test soruları tecrübesiyle verdim. Raporu almam konusunda kimse yardımcı olmadı.” yanıtını verdi.

Gencer, yaşamını yitiren Poyraz'ın fotoğrafını WhatsApp uygulamasında durum olarak paylaşmasına ilişkin olarak, "Amacım bu paylaşımı gören PKK’lı olduğunu düşündüğüm kişilerin binaya gelmesi, akabinde onları öldürmek için yaptığım paylaşımdır. Bunu tabir olarak totem olarak düşünerek paylaştığımı belirtmek isterim. Paylaşınca birilerin daha geleceğine inandım." ifadesini kullandı.