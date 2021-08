HDP binasına silahlı saldırıya tepkiler; "İktidar hedef gösterdi, tetikçiler görevlerini yerine getirdi"

"HDP’nin İzmir İl Teşkilatı’na yapılan vahşi saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı tüm demokrasi, barış, emek ve ekoloji mücadelesi yürütenlere karşı yapılmıştır; o yüzden hep birlikte buna karşı mücadele edelim. Bugün İzmir’den hepimizi yasa boğan, dehşete düşüren bir haber aldık. HDP İzmir İl Örgütü’nün binasına gelen bir kişi içeride görevli bir arkadaşımızı katletti, binayı kundaklamaya çalıştı. Parti yetkililerin açıklamasına göre aylardır bina önüne gelen bir kişi üzerinden provokasyonlar yapılmaya çalışıldığı, yetkililere şikayet edilmesine rağmen devletin güvenlik güçlerinin herhangi bir adım atmadığı ortaya çıktı. Sözün özü bu vahşi saldırı göstere göstere tertiplendi ve yapıldı. İktidar, çoklu kriz sarmalının ve her türlü mafya-derin devlet ilişki ağının pisliğine batmış durumda. Ülke bir bütün olarak adeta müsilajla kaplanmış, nefes alamaz hale gelmiştir. İktidar, başta HDP olmak üzere tüm demokrasi inisiyatiflerini, barış taraftarlarını, emek ve ekoloji mücadelesi yürütenleri hedef göstererek; milliyetçiliği, ırkçılığı azdırarak içine yuvarlandığı güç durumdan çıkmaya çalışıyor. İzmir saldırısı bu genel havanın bir parçasıdır. Yeşil Sol Parti olarak bileşeni olmaktan gurur duyduğumuz, her zaman dayanışma içinde birlikte mücadele yürüttüğümüz HDP’nin yanında olmaya, tüm gücümüzle ona omuz vermeye devam edeceğimizi bir kez daha açıklarız. Siyasi iktidarın muhalefeti baskılama aracına dönüşen Kobane kumpas ve kapatma davalarına karşı gerçek adalet talebimizi yükseltmekten bir an bile geri durmayacağız. Saldırıda hayatını kaybeden yoldaşımız Deniz Poyraz’ın yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin, azmettiricilerinin bir an önce adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Tüm demokrasi, barış, özgürlük, emek ve ekoloji mücadelesi yürüten inisiyatifleri ve bireyleri HDP’yle dayanışmaya çağırıyoruz."