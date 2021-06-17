HDP binasına silahlı saldırıya tepkiler; "İktidar hedef gösterdi, tetikçiler görevlerini yerine getirdi"

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İzmir'deki binası silahlı bir kişi tarafından basılarak ateşe verildi. Saldırıda parti görevlisi Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

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Saldırının ardından sosyal medyada aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi HDP ile dayanışma mesajı yayınlayıp saldırıyı kınadı.

İHD Genel Merkezi, saldırıyı kınayarak, HDP ve Poyraz’ın ailesine başsağlığı diledi. İHD Etkili soruşturma ile saldırının tüm boyutları ile aydınlatılmasını isteyerek “HDP’ye yönelik nefret söyleminin son bulmasını, HDP binalarının sahici olarak korunmasını istiyoruz” çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, saldırıyı kınayarak, “HDP İzmir il binasına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu yaşamını yitiren parti görevlisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” paylaşımını yaptı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, "HDP İzmir il binasına yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu olayın müsebbibi nefret ve şiddet dilini siyasetin parçası haline getiren saldırgan ve sorumsuz siyasilerdir. Herkesi aklı selime davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yaşamını kaybeden gencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı kınıyorum. Bu ülke çatışmadan, nefretten, kutuplaşmadan, bölünmeden medet umanlara izin vermez, vermeyecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "HDP İzmir İl Binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

AKP'li Ömer Çelik: İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hukuk devletine ve devlet geleneğimize aykırı, hoşgörü kültürümüze uzak olan bu şiddet iklimine ve yapılan provokasyonlara asla geçit vermeyelim.

TIKLAYIN - HDP MYK üyesi Güleryüz: Aylardır binamız hedef gösteriliyordu, emniyet ve valilikle görüştük, önlem alınmadı

Yeşil Sol Parti: Ülke adeta müsilajla kaplanmış, HDP'nin yanındayız

Yeşil Sol Parti'den yapılan açıklamada ise "Bu vahşi saldırı göstere göstere tertiplendi ve yapıldı... Demokrasi, barış, özgürlük, emek ve ekoloji mücadelesi yürüten inisiyatifleri ve bireyleri HDP’yle dayanışmaya çağırıyoruz" denildi. Açıklama şöyle:

"HDP’nin İzmir İl Teşkilatı’na yapılan vahşi saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı tüm demokrasi, barış, emek ve ekoloji mücadelesi yürütenlere karşı yapılmıştır; o yüzden hep birlikte buna karşı mücadele edelim. Bugün İzmir’den hepimizi yasa boğan, dehşete düşüren bir haber aldık. HDP İzmir İl Örgütü’nün binasına gelen bir kişi içeride görevli bir arkadaşımızı katletti, binayı kundaklamaya çalıştı. Parti yetkililerin açıklamasına göre aylardır bina önüne gelen bir kişi üzerinden provokasyonlar yapılmaya çalışıldığı, yetkililere şikayet edilmesine rağmen devletin güvenlik güçlerinin herhangi bir adım atmadığı ortaya çıktı. Sözün özü bu vahşi saldırı göstere göstere tertiplendi ve yapıldı. İktidar, çoklu kriz sarmalının ve her türlü mafya-derin devlet ilişki ağının pisliğine batmış durumda. Ülke bir bütün olarak adeta müsilajla kaplanmış, nefes alamaz hale gelmiştir. İktidar, başta HDP olmak üzere tüm demokrasi inisiyatiflerini, barış taraftarlarını, emek ve ekoloji mücadelesi yürütenleri hedef göstererek; milliyetçiliği, ırkçılığı azdırarak içine yuvarlandığı güç durumdan çıkmaya çalışıyor. İzmir saldırısı bu genel havanın bir parçasıdır. Yeşil Sol Parti olarak bileşeni olmaktan gurur duyduğumuz, her zaman dayanışma içinde birlikte mücadele yürüttüğümüz HDP’nin yanında olmaya, tüm gücümüzle ona omuz vermeye devam edeceğimizi bir kez daha açıklarız. Siyasi iktidarın muhalefeti baskılama aracına dönüşen Kobane kumpas ve kapatma davalarına karşı gerçek adalet talebimizi yükseltmekten bir an bile geri durmayacağız. Saldırıda hayatını kaybeden yoldaşımız Deniz Poyraz’ın yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin, azmettiricilerinin bir an önce adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Tüm demokrasi, barış, özgürlük, emek ve ekoloji mücadelesi yürüten inisiyatifleri ve bireyleri HDP’yle dayanışmaya çağırıyoruz."

EMEP: Siyasal iktidar ve egemen medya sorumludur

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz dayanışmayı büyütelim çağrısı yaparak "HDP İzmlr İl Örgütüne yapılan silahlı saldırı alçakça bir provokasyondur. Katledilen Deniz Poyraz’ın ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu saldırı HDP üzerinden muhalefeti sindirme kampanyasından bağımsız değildir. Siyasal iktidar ve egemen medya sorumludur” paylaşımında bulundu.

TİP: İktidar hedef göstermiş, tetikçiler görevlerini yerine getirdi

Türkiye İşçi Partisi de saldırıyı kınayarak yaptıkları yazılı açıklamada "HDP’ye kapatma davası açtıran, birkaç hafta önce kürsüden tüm muhalefete “Bunlar daha iyi günleriniz” diyen iktidar ve ortakları, hakaretler ve tehditler savuran İçişleri Bakanı bu olayın azmettiricileridir. Mafya-medya-iktidar ağında ortaya saçılan pisliklerin gerçekliği bugünkü saldırıyla bir kez daha açığa çıkmıştır. İktidar hedef göstermiş, tetikçiler görevlerini yerine getirmiştir" dedi.

İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin, HDP Genel Merkezi’nden yapılan “ İktidar hedef gösterdi, İzmir İl Örgütü çalışanı yoldaşımız Deniz Poyraz silahlı saldırgan tarafından katledildi” açıklamasıyla birlikte “Tüm hazırlık buydu.. Halkların düşmanları” dedi.

Eski CHP Milletvekili Melda Onur, Süleyman Soylu’ya seslenerek “Hala içişleri bakanı mısınız? başkası mı bakıyor. İzmir'de HDP binasına silahla saldırıldı, bir kadın öldürüldü, bina ateşe verildi” diye yazdı

Saldırının adından sosyal medyada yer alan bazı dayanışma mesajları şöyle;

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas: Bu saldırı HDP’ye değil tüm siyasetedir. Siyasi alanı bataklığa çevirmek, hiçbir şey konuşulmasın, yoksulluğun, yolsuzlukların üzerini kanla örtmek, topluma endişe, korku salmak için yapılmış bir saldırıdır ve hedefi İYİP dahil tüm muhalefet partileri ve toplumsal muhalefettir.

Alper Taş: Bu saldırı demokrasiyi, eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamı savunanlara yönelik bir saldırıdır. Çok geçmiş olsun.

Sanatçı Ferhat Tunç: Altı milyon insanın iradesini yok sayarak partilerini kapatmaya çalışanlar, bu ırkçı, faşist saldırılara zemin hazırladı. HDP izmir il binasına yönelik bu korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum. İzmir HDP çalışanlarına büyük geçmiş olsun.

Demokratik Bölgeler Partisi: HDP İzmir il binasında katliam girişimi ve saldırısı sonucunda bir parti çalışanı, katledildi. Bileşeni olduğumuz HDP'yi halkımız tarafından sahiplenmeye ve hesap sormaya çağırıyoruz.

Gazete Duvar yazarı Mühdan Sağlam: HDP İzmir binasına biri girip Deniz Poyraz isimli çalışanı rehin alıyor ve öldürüyor. Binayı ateşe vermeye çalışıyor. Yeni Şafak “gazetesi” bunu çatışma olarak veriyor. Azcık utanın ya. Çatışma değil, silahlı saldırı, bir insan öldü

Sanatçı Orhan Aydın; İzmir HDP binasına saldırıp parti çalışanı DenizPoyraz 'ı katleden, binayı ateşe verip çevreye ateşler eden faşistin siyasal adresi de kışkırtıcısı da bellidir. Çeteleşen siyaset, döktüğü kanda boğulur.

"Ağzından salyalar saçarak her fırsatta ülkenin 3. büyük partisini hedefe koyanlar en az bu faşist katil kadar katilidir!"

CHP milletvekili Sera Kadıgil: Kanla ve nefretle beslenen mafya düzeni seri cinayetlerine bir yenisini ekledi! Ağzından salyalar saçarak her fırsatta ülkenin 3. büyük partisini hedefe koyanlar en az bu faşist katil kadar katilidir! HDP İzmir çalışanı Deniz Poyraz’a rahmet tüm yakınlarına sabır diliyorum.

"Siyaset dilini düşmanlık üzerine kuranlar bu saldırının da azmettiricisidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: HDP İzmir il binasına yapılan saldırı nedeniyle yaşamını yitiren Deniz Poyraz'a Allah’tan rahmet diliyor, HDP'ye ve parti çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaset dilini düşmanlık üzerine kuranlar bu saldırının da azmettiricisidir.

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu: HDP İzmir İl binasında işlenen cinayetin faili yakalanınca olay kapanmış olmuyor. Bu ve benzeri cinayetleri azmettirenler

Gazeteci Fehim Taştekin: İktidar ortakları sürekli kışkırtıyor, terörize ediyor, kürsülerden yargısız infaz yapıyor, lince davetiye çıkartıyor. Olanların sorumlusu, azmettiricisi bu iktidardır. Sıkıştıkları an karanlıktan ve şiddetten medet umuyorlar. Kınıyorum, lanetliyorum

"İktidarın yeni kontrgerilla aygıtının bir eylemi"

Gazeteci Bahadır Özgür: Suriye'ye giden silahlar, SADAT, eğitilen terör grupları vb. faaliyetlerin sonucunu Suruç, 10 Ekim katliamlarında görmüştük. Şimdi de HDP baskını, Deniz Poyraz'ın katli... Kana susamış bir faşistin saldırısı değil, iktidarın yeni kontrgerilla aygıtının bir eylemi.

HDP Milletvekili Tayip Temel; İzmir’deki katliamı yapan bu alçak Halep’te bu fotoğrafı çekmiş. Bu çetelerin kimler tarafından eğitildiği ve nasıl görevlendirildiklerini biliyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti:

“HDP’nin İzmir İl Merkezine yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının demokratik, parlamenter sisteme yönelik bir amaç taşıdığı açıktır. Türkiye’de yaratılan kirli siyaset ortamında şiddeti teşvik edenler, en az şiddet uygulayanlar kadar sorumludurlar. Türkiye sahnelenen bu oyunun onlarca örneğini geçmişte görmüş ve bedelini ağır biçimde ödemiş bir ülkedir. İzmir HDP il merkezine yapılan bu saldırıyı kınıyor, öldürülen Deniz Poyraz’ın ailesine ve HDP il başkanlığı üye ve çalışanlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Kuzey Kafkasyalılar, "Geçmişten düne kadar nefret ve şiddet diliyle toplumu kutuplaştıran siyasetçi ve politikacıları Deniz Poyraz'ın failleri olarak gördüğümüzü, bugün ortaya çıkan bu vahşete rağmen; toplumu hâlâ kin ve nefretle beslemeye devam edenleri kınadığımızı, nefrete, şiddete, ırkçılığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, tekçiliğe karşı koyacağımızı, sessiz kalmayacağımızı, Türkiye'nin bütün halklarıyla birlikte omuz omuza durarak ve mücadele ederek; dağlarımızı ve ovalarımızı talandan, çocuklarımızı yalandan, halkların kurumlarını ve temsilcilerini her türlü baskıya, teröre, hukuksuzluğa karşı koruyacağımızı ilan ediyoruz!" ifadesini kullandı.

Açıklamada imzası olanlar şöyle:



- Xabze Işığında Düşünce Paylaşım Platformu

- Çerkes Eylem Grubu

- Anti Faşist Çerkesler

- Kuzey Kafkas Halkları Emek ve Demokrasi Cephesi

- Almastı Çerkes Kadın Hareketi

- Çerkesya Hareketi

- Adige Dil Grubu

- Jıneps Gazetesi

- Devrimci Abrekler

- Çerkes Solu - Çerkes Yurtsever Hareketi

- Çerkes Sayfası Adminleri

- Çerkes Forumu

- Boyun Eğmeyen Çerkesler

A. Kadir Polat, A. Seda Berzeg, Abhaz Rakip Erbaş, Adil Gökmen, Ahmet Cevat Benk, Ali Atar, Aslan Bozkurt, Asya Biray Kutlu, Avni Gonejiko, Aydın Ağlamaz, Aysel Çiçek, Ayten Cengiz, Azmi Aslan, Barboros Vidal, Belgin Erkaymaz Aydın, Belgin Koç, Bij Mehmet Yener, Birgül Asena Güven, Can Dağtekin, Canberk Apiş, Cemal Demirok, Derya Düşünür, Dilek Bayırtürdü, Doğan Çelik, Doğan Sungur, Ece Yılmaz, Efe Süleyman, Emel Yağanoğlu, Emine Tuksal, Erdoğan Yılmaz, Eren Dağtekin, Erhan Altıntepe, Erol Kip, Ersin Salih Alcan, Feridun Güray, Fügen Dede, Gül Yılmaz, Gülfer Midas, Gürhan Kuşhan, Hacı Keleş, Haluk Dönmez, Harun Kartal, Hatko Osman Yavuz, Hatko Semanur, Hayri Ata, Hayriye Sarı, Hıdır Gül, Hürriyet Uğuroğlu, Hüseyin Nihat Yerçok, Işık Bozkurt, İbrahim Başkan, İlyas Alhas, İrfan Yavuz, İsa Şahingöz, İsrafil Güler, Kadri Ergün, Kevser Yetkiner, Kürşat Doğan, Leyla Aydemir, Leyla Kılıç, Lyde Şahin, Mediha Gezgin, Mehmet Eren, Mehmet Selçuk Kaplan, Mehmet Yücel, Metin Ayhan Çelik, Metin Uğurtepe, Muammer Akgül, Muammer Tekin, Muhterem Avcıoğlu, Murat Boran, Murat Özden, Mustafa Kavaklı, Mükerrem Ateş, Kardan Nafiz Aydemir, Nalan Yasan, Nejdet Karaçay, Nejla Okyay, Neslin Gümüş, Osman Dumrul, Ömer Kaya, Özdemir Seçgin, Puhati Sevda Alankuş, Recep Güler, Sabahattin Karaçay, Samet Gök, Sedat Sezan, Selçuk Aydemir, Semra Aksoy, Serap Canbek, Sevim Yaşar Güler, Seyfil Doğan, Sezgin Domaniç, Sibel Baykal, Süleyman Koçer, Şenay Liğur, Tevfik Buğakaptan, Tkhostati Engin Polat, Tuncay Duygu, Tuncay Tuncelli, Tuncer Kurşun, Turgut Aydın, Tünay Güray, Türkan Varol, Ufuk Güneş, Ümit Duduoğlu, Ümit Örten, Vedat Akdaş, Vedat Aslan, Wrım Ayup Eyüp Yavuz, Yaşar Güven, Yaşar Yılmaz Altunbilek, Zafer Elvanoğlu, Zafer Süren, Ziya Kaplan