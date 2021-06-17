Sedat Peker: HDP İzmir il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın." paylaşımını yaptı.

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız Derin Mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler. Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin)." ifadesini kullandı.

Peker daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise şunları kaydetti:

"İzmir HDP il başkanlığı binasına provokasyon amaçlı yapılan saldırıyla ilgili uyarı amaçlı üç tane tweet yazmıştım. Ancak bazı kesimlerce şahsıma aleyhte kampanya yapılır diye başsağlığı dilememiştim. HDP binasında provokasyon amaçlı yapılan eylemde hayatını kaybeden Deniz Poyraz isimli kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. (Karşıt görüşte olmak ayrı, namussuz olmak ayrı bir şey).Bizim savaşımız dağdaki teröristlerle, temizliğe giden bir genç kızla asla değil. Düşmanlıklar dahi namusluca yapılmalıdır, kahpece değil. (Kardeşlerim, her ne olursa olsun lütfen sokağa çıkmayın.)"

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