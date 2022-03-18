Babacan'dan Zafer Partili Özdağ'a Suriyeliler yanıtı: Oy alabilir ama yapamaz, uluslararası hukuk buna izin vermez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Suriyeli göçmen ve mülteciler ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.Özdağ'ın "Zafer Partisi gelecek, tüm sığınmacılar gidecek!'' sözlerini Babacan, "Ama yapabilir mi yapamaz uluslararası hukuk buna izin vermez" diyerek eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanırlarsa mültecileri göndermeyeceklerine ilişkin sözlerine Youtube videosuyla yanıt vermişti. Özdağ'ın "Zafer Partisi gelecek, tüm sığınmacılar gidecek!'' sözlerini eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bir parti çıkıp sadece ve sadece ben geleceğim ve yapacağım ilk iş Suriyeleri göndermek dese baya oy olabilir. Ama yapabilir mi yapamaz uluslararası hukuk buna izin vermez" dedi.

"Bunu yaparım diyorlar ama yapamazlar"

Ali Babacan, katıldığı bir programda Suriyeliler ile ilgili şunları söyledi:

"Göçmen karşıtlığı büyüyor. Bir parti çıkıp sadece ve sadece ben geleceğim ve yapacağım ilk iş Suriyeleri göndermek dese baya oy olabilir. Ama yapabilir mi yapamaz uluslararası hukuk buna izin vermez. Hayal edin şöyle Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüs yollayın. Kameralar da olsun, bin 500 kişiyi kadın, çoluk, çocuk evlerinden zorla çıkarın, otobüslere doldurun gidin sınır ötesine bırakın. Yapabiliriz diyorsanız yapın ben bunu yaparım diyorsanız konuşun. Yapamazsanız da hiç konuşmayın. Bazı partiler bunu yaparım diyorlar ama yapamazlar."

Özdağ'dan Babacan'a yanıt

Ali Babacan'ın Suriyelerin ülkelerine dönmesine uluslararası hukuk izin vermez" sözlerine ise Zafer Partili Özdağ Twitter hesabından şu yanıtı verdi:

"Ali Babacan, bu iş öyle olmaz. Ancak bilgin bu kadar olduğu için tek yolun bu olduğunu düşünüyorsun" diye yanıt verdi. Ümit Özdağ "Gel televizyonda konuşalım anlatayım" diyorum, korkup gelmiyorsun. Gel sana anlatayım hepsinin nasıl gideceğini. Ama korkup gelmezsen Babala TV’de anlatmıştım. Oradan izle!"

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