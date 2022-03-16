Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a 'mülteciler' yanıtı: Türk vatanı babanın çiftliği mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanırlarsa mültecileri göndermeyeceklerine ilişkin sözlerine yanıt verdi. Özdağ Youtube hesabından paylaştığı videonun altına ''Türk doktorlar gitsin çünkü 9-25 bin TL alıyorlar. Suriyeliler gelsin ve kalsın. 40 milyar dolar verdik, 40 milyar dolar daha veririz.' Zaten 40+50 milyar dolar verdin. Türk vatanı babanın çiftliği mi? Veremezsin. Verdirmeyeceğiz! Zafer Partisi gelecek, tüm sığınmacılar gidecek!'' diye yazdı.

Ümit Özdağ, Erdoğan ve kendisinin mültecilere ilişkin sözlerinin yer aldığı videoyu YouTube'da paylaştı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde yaptığı "Muhalefet, 'Biz seçimi kazandığımızda ülkedeki mültecileri göndereceğiz' diyor, biz göndermeyeceğiz" açıklama yer aldı. Özdağ videoda Erdoğan'ın bu ifadelerinin ardından kendisinin kullandığı ''Türk milletine söz veriyoruz, 1 sene içerisinde tüm Suriyeliler Türkiye'yi terk etmiş olacak diyoruz. Gerekirse zorla. Burası vatan kardeşim tatil köyü değil'' sözlerine yer verdi. Özdağ videonun altına şu notu düştü; ''Türk doktorlar gitsin çünkü 9-25 bin TL alıyorlar. Suriyeliler gelsin ve kalsın. 40 milyar dolar verdik, 40 milyar dolar daha veririz.' Zaten 40+50 milyar dolar verdin. Türk vatanı babanın çiftliği mi? Veremezsin. Verdirmeyeceğiz! Zafer Partisi gelecek, tüm sığınmacılar gidecek!'' TIKLAYIN - Erdoğan: Muhalefet, "Seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz" diyor, biz göndermeyeceğiz