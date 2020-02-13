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5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: 'İşimi istiyorum' dedi; OHAL Komisyonu 'eylem yaptı' gerekçesiyle başvurusunu reddetti

5 Dakika Adalet: Yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemes'nin ihlal kararlarını uygulamıyor

5 Dakika Adalet: Bekçilerin yetkilerini nasıl kullanacaklarına yönelik eğitim alıp almayacakları belirsiz

5 Dakika Adalet: Eşi KHK'lı olan kadın evini 'riskli işlem' gerekçesiyle satamadı

5 Dakika Adalet: 8 yaşındaki kız çocuğu babasının istismarını resimlerle anlattı, 50 yıl ceza alan baba 2,5 ay sonra serbest bırakıldı

5 Dakika Adalet: KHK'lılara banka hesabı bile yasak

5 Dakika Adalet: Artık 'sarılmak' da suç!

5 Dakika Adalet: Kavala davasında tanık Murat Pabuç'un 'can güvenliği' itirazının gerekçesi yok

5 Dakika Adalet: 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor; insanlar sırayla yerde uyuyor

5 Dakika Adalet: AİHM'nin Kavala kararı, Las Tesis'in yarattığı 'erezyon' ve dava haberlerine 'kişilik hakları' engeli

5 Dakika Adalet: Kadın cinayetleri, faili meçhuller ve işkence; adalet sistemindeki 'açıklar' devam ediyor

5 Dakika Adalet: Tahir Elçi ve Büyükada davalarında belirsizlikler devam ediyor

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Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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