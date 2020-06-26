5 Dakika Adalet: Darp ve işkenceye ceza yok; yıllar önce atılan tweetler ise ceza nedeni

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Taincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta baro başkanlarının Ankara'ya gerçekleştirdikleri 'Savunma Yürüyüşü'nü, Cumhurbaşkanlığı korumalarının darp ettiği avukatı ile ilgili yargı sürecini, Van'ın Gevaş ilçesinde işkence gören köylülerin davasında yaşananları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yıllar önce atılan bir tweet nedeniyle verilen cezayı değerlendirdi.

-Baro başkanlarının Ankara yürüyüşü, Türkiye'de anayasal bir hakkın kullanımının bile nasıl mücadele gerektirdiğini gözler önüne serdi. Başkanların Ankara girişinde sembolik olarak 300-400 metre yürüdükten sonra Anıtkabir'e gitme taleplerine polis, sert müdahale ve ablukayla yanıt verdi. 24 saati aşkın süre devam eden beklemenin sonrasında baro başkanları Ankara'ya girebildi.

-Cumhurbaşkanlığı korumalarının darp ettiği avukatın şikayeti ile başlayan soruşturma, cezasızlıkla sonuçlandı.

-Van Gevaş'ta işkence gören köylülerin şikayeti üzerine açılan dava da cezasızlıkla sonuçlandı. 3 bin lira cezaya hükmeden mahkeme, bu cezayı da erteledi.

-İşkence cezasız kalırken, yıllar önce atılan twitler ceza nedeni sayıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza, CHP'nin İstanbul seçimini kazanışının yıldönümünde onandı.