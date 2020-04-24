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5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: Ölüm orucunda kritik eşiği aşan Grup Yorum üyeleri sorunların çözümü için diyalog kurulmasını bekliyor

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu haftanın hak ihlâllerini değerlendirdi

24 Nisan 2020 08:15

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, eşini boğazından yaraladığı için cezaevine girdikten kısa süre tahliye dilen bir kişinin 9 yaşındaki kızını döverek öldürmesinin ardında kamuoyunda başlayan infaz düzenlemesi tartışmalarını tartışmaları, Grup Yorum üyelerinin kritik eşiğin aşıldığı ölüm orucu eylemini ve infaz yasasına getirilen düzenlemede kapsam dışı bırakılan gazeteci, yazar, siyasetçilerin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. 

-İnfaz Paketi ile ilgili tartışmalar sürüyor. 90 bini aşkın hükümlü tahliye oldu, bir bölümü yeniden suç işledi. 9 yaşındaki kızını döverek öldüren kişiyle ilgili tartışmalar ise farklı bir boyuta taşındı. Bu kişinin paket nedeniyle tahliye olmadığı açıklandı ancak tam da infaz sistemini deşifre edecek biçimde, eşini tehdit ve darp eden bir kişinin kısa sürede tahliye edilerek doğrudan yeniden evine gönderilmesi iktidar tarafından görmezden gelindi.

-Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Mustafa Koçak, avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in ölüm orucu eylemlerinde kritik eşik aşıldı. Yeni ölümler yaşanmaması için bir an önce diyalog kurulması gerekiyor

-Gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar halen Koronavirüs riskine rağmen cezaevinde tutuluyorlar. Tahliye talepleri ise gerekçesiz reddediliyor.

Not: Bu haber hazırlandığında gizli tanık ifadelerini kabul etmeyen Mustafa Koçak 297 gündür ölüm orucundaydı. Koçak bu sabah hayatını kaybetti.

TIKLAYIN - Mustafa Koçak ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi

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