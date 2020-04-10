5 Dakika Adalet: Sosyal medyaya 'sansür' yorumlarına neden olan düzenleme yolda

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, TBMM'ye gelen ve 100 bine yakın hükümlüye af getirilmesini öngören infaz yasası düzenlemesini, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın, yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyamadığını ve dilenmek zorunda kaldığını söyleyen Roman kadına, "Geber" demesinin ardından yaşanan gelişmeleri ve sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci

bulundurması zorunluluğu getirilmesine, kurallara uymamaları halinde trafiklerinin engelleneceğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

-İnfaz Paketi TBMM Genel Kurulu'nda. 100 bine yakın hükümlünün serbest kalmasını sağlayacak paket, sadece bugünü değil yarını da ilgilendiriyor. Bütün eleştirilere rağmen, kapsam dışında bırakılan tutuklular ve düşünce suçluları için halen bir adım atılmış değil.

-Bir başka önemli iddia, hükümetin sosyal medya konusunda bir çalışma yaptığına ilişkin. Sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunluluğu getirilmesine, kurallara uymamaları halinde trafiklerinin engelleneceğine dair düzenlemelerin bu çalışma kapsamında olduğu iddia ediliyor.

-Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı, Roman bir aileyle ilgili habere, "geber" tepkisi gösterdikten sonra önce twitini sildi, sonra hesabını kapattı. Bakanlık, bürokratı görevden aldı soruşturma açtı. Tersi olsa ve bir başka kesim için böyle bir ifade kullanılsa, ilgili kişi muhtemel ki şu anda cezaevinde olacaktı.