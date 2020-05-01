Fahrettin Altun'un kiraladığı araziyle ilgili haberlere 'salgın' gerekçesiyle erişim engeli

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta Adana'da polis kurşunuyla vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan ile ilgili gelişmeleri, Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesiyle başlayan tartışmalar sonrasında Ankara ve Diyarbakır baroları hakkında açılan soruşturmaları ve yapılan haber ve açıklamalar nedeniyle ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Cumhuriyet gazetesi çalışanları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

-Suriyeli Ali Hemdan, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasak olduğu bir dönemde, paniğe kapılarak, polisin dur ihtarına uymadığı için yaşamını kaybetti. 300'ü aşkın kişinin benzer gerekçelerle vurularak yaşamını yitirdiği Türkiye'de, Hemdan'ı vuran polisin ifadesi de benzerleriyle aynıydı. Uygulanacak ceza maddeleri, polisin infaz indiriminden yararlanıp yararlanmayacağını da gösterecek. Ancak zaten verilen cezalar, polisin az bir cezayla kurtulabileceğini gösteriyor.

-Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesiyle başlayan tartışmalar sonrasında Ankara ve Diyarbakır baroları hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrımcılığı engellemek gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'na konulan maddeler yine ayrımcılığa uğrayanlar için değil, bunu engellemeye çalışanlar hakkında uygulandı.

-Adliyelerin çalışmadığı, işlemlerin ertelendiği bir ortamda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet gazetesi çalışanları yapılan haber ve açıklamalar nedeniyle ifadeye çağrıldı ve ifadeleri hemen alındı.