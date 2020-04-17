10 Ekim katliamını yapan IŞİD üyelerinin, patlayıcı için gübre aldığını emniyetin bildiğini haberleştiren gazeteciye dava açıldı

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, TBMM'de kabul edilmesinin ardından yürürlüğü giren infaz düzenlemesini, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı kavşağında yaşanan ve 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı yapan IŞİD üyesi ile ilgili haber yapan gazeteciye açılan davayı ve Yunanistan sınır kapısında mültecilerin yaşadıklarını haberleştiren gazetecilerden Rudaw muhabiri Rawin Sterk, davasını değerlendirdi.

-İnfaz paketi yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu, bütün el eştirilere, itirazlara rağmen düşünce suçlularını kapsama almadı. "Kader kurbanı" diye çıkılan yolda, mafyadan, yolsuzluk yapanlara kadar bile isteye suç işleyenlerin tamamının serbest kaldığı daha ilk günden görüldü.

-10 Ekim katliamını gerçekleştiren IŞİD üyelerinin Gaziantep'ten patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi aldıklarını emniyetin bildiğini haberleştiren gazeteci Alican Uludağ hakkında dava açıldı. Yargılanan yine ihmali olan kamu görevlileri değil, gazeteci olacak.

-Mültecilerin sınır kapısında yaşadıklarını haberleştiren gazetecilerden Rudaw muhabiri Rawin Sterk, hala tutuklu. Aynı gün gözaltına alınan tüm gazeteciler serbest bırakılmasına rağmen Sterk tutuklandı ve hala iddianamesi hazırlanmadı.