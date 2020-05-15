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5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: Ölüm orucu eylemini sürdüren avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal taleplerinin karşılanmasını bekliyor

15 Mayıs 2020 10:08

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta ölüm orucuna ara verdikten sonra yaşamını  yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Kayseri'de defnedilen  cenazesine yönelik tehditlerle ilgili gelişmeleri, adil yargılanma talebiyle başladıkları açlık grevini ölüm orucuna çeviren avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'la ilgili gelişmeleri ve vergi indiriminden yararlanmak isteyen KHK'lıya devlet kurumunun verdiği "devlete sadakat yükümlülüğü olmayana indirim yapılmaz" yanıtını ve yazar Sevda Noyan'ın şiddet çağrısına yönelik işletilmeyen adli süreci değerlendirdi. 

-İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna ara verdikten sonra yaşamını yitirmesinden sonra yaşanılanlar hala tartışılıyor. Gökçek'in cenazesini Kayseri'de nöbet tutarak karşılayan, cenazeyi gömdürmeyeceklerini, gömülürse çıkartıp yakacaklarını söyleyen gruba karşı caydırıcı hiçbir işlem yapılmadı, savcılıklar hiçbir eylemde bulunmadı.

-Tutuklu bulundukları cezaevlerinde 5 Şubat’ta açlık grevi eylemine başlayan ve 5 Nisan’da ise ölüm orucuna çeviren avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal halen cezaevinde ölüm orucunda. Geç olmadan, kritik sınırlara gelinmeden harekete geçilmesi gerekiyor.

-KHK ile kamu görevinden ihraç edilen eski memurun vergi indirimi talebine belediye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşüne dayanarak, "devlete sadakat yükümlülüğü olmayana indirim yapılmaz" yanıtını
verdi.

-Yazar Sevda Noyan'ın şiddet çağrısı niteliğindeki sözlerine savcılıkla hala işlem yapmadı. Çifte standart tartışılıyor.

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