5 Dakika Adalet: TBMM'ye gelecek infaz paketi ifade özgürlüğünü kapsamıyor

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomik desteklerde işçilerin gözardı edilmesini, TBMM'de oylanacak ve cezaevindekilere af niteliğinde olan İnfaz Paketi'nde ifade özgürlüğünün kapsama alınmamasını ve cezevlerindeki salgın tehlikesine rağmen alınmayan önlemleri değerlendirdi.

-"Evde kal" kampanyaları sürüyor ancak evinde kalamayanlar için hala adım atılmış değil. İnşaat işçileri, Ankara ve İstanbul'daki büyük projelerde günlük olarak çalışmayı sürdürüyor. Kampanyaya katılan ünlülerin rol aldıkları projelerde çalışan set işçileri de aynı şekilde çalışmak zorunda. Çalışmazsa evine ekmek götüremeyecek olanlar da evinde kalamıyor. Bütün bu insanlar için kısa, orta, uzun vadede ne gibi adımlar atılacağı hala belirsiz.

-İnfaz Paketi, muhalefetin görüşüne sunuldu. Paket birçok adli suçlu için ciddi indirimler getiriyor ve örtülü af niteliğinde. Ancak düşünce suçu işleyenler, paketin kapsamı dışında.

-Cezaevlerindeki Korona virüs riski halen sürüyor. Ne gibi adımlar atıldığı bilinmiyor ancak salgın riskinin devam ettiği yönünde raporlar var.