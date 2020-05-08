T24 LogoT24 Logo
5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: Tutuklu siyasetçi Mahmut Alınak'ın BM'ye gönderdiği Kürtçe ile ilgili dilekçe, müebbet gerekçesi yapıldı

08 Mayıs 2020 11:33

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, ölüm orucu eylemini sonlandırmasının ardından hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili gelişmeleri, geçtiğimiz şubat ayında tutuklanan siyasetçi Mahmut Alınak'a istenen müebbet hapis cezasının gerekçelerini ve Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşık 100 bin hükümlünün tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesi ile ilgili incelemesini değerlendirdi. 


-İbrahim Gökçek, ölüm orucu eylemine ara verdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in ölüm orucu eylemleri ise sürüyor. Geç olmadan, kritik sınırlara
gelinmeden harekete geçilmesi gerekiyor.

-Siyasetçi Mahmut Alınak hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Gerekçelerden biri Alınak'ın, Kürtçe ile ilgili taleplerini içeren dilekçeyi Birleşmiş Milletler'e göndermesi...

-Anayasa Mahkemesi, İnfaz Paketi ile ilgili ilk incelemesini yaptı ancak paketin af niteliğinde olduğuna yönelik şekil itirazını görüşmeyi sonraya bıraktı.

ETİKETLER

5 dakika adaletibrahim gökçekgökçer tahincioğlumahmut alınakaytaç ünsalebru timtikinfaz düzenlemesiaymhak ihlallerikürtçedilekçebirleşmiş milletler

Diğer Videolar

Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto

Almanya'da Koronavirüs aşısı denemeleri yaz geçmeden sonuçlanabilir

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24