5 Dakika Adalet: Tutuklu siyasetçi Mahmut Alınak'ın BM'ye gönderdiği Kürtçe ile ilgili dilekçe, müebbet gerekçesi yapıldı

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, ölüm orucu eylemini sonlandırmasının ardından hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili gelişmeleri, geçtiğimiz şubat ayında tutuklanan siyasetçi Mahmut Alınak'a istenen müebbet hapis cezasının gerekçelerini ve Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşık 100 bin hükümlünün tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesi ile ilgili incelemesini değerlendirdi.



-İbrahim Gökçek, ölüm orucu eylemine ara verdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in ölüm orucu eylemleri ise sürüyor. Geç olmadan, kritik sınırlara

gelinmeden harekete geçilmesi gerekiyor.

-Siyasetçi Mahmut Alınak hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Gerekçelerden biri Alınak'ın, Kürtçe ile ilgili taleplerini içeren dilekçeyi Birleşmiş Milletler'e göndermesi...

-Anayasa Mahkemesi, İnfaz Paketi ile ilgili ilk incelemesini yaptı ancak paketin af niteliğinde olduğuna yönelik şekil itirazını görüşmeyi sonraya bıraktı.