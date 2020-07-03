5 Dakika Adalet: Sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme ölümü gösterip sıtmaya razı eder nitelikte

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, HDP'li Rojbin Çetin'e 3,5 saat boyunca köpekle işkence yapıldığı iddialarına yönelik yargısal süreci, Sivas Katliamı davasında sanıklara yönelik mahkemenin tutumunu ve sosyal medyaya yönelik hazırlanan yasa değişikliği teklifini değerlendirdi.

-HDP'li Rojbin Çetin'e 3,5 saat boyunca köpekle işkence yapıldığı iddia edildi, işkence fotoğraflarını paylaşan avukatı ifadeye çağrıldı.

-Sivas Katliamının üzerinden 27 yıl geçti. Firari sanıklar gizli saklı verilen zamanaşımı kararlarıyla kurtarılmaya devam ediliyor.

-Sosyal medyaya yönelik ağır bir yasal düzenleme yolda. Yapılan açıklamalar ölümü gösterip sıtmaya razı eder nitelikte. Kapatma tehdidi ile bu düzenlemeler için meşruiyet alanı açılıyor.