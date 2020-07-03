T24 LogoT24 Logo
5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: Sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme ölümü gösterip sıtmaya razı eder nitelikte

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdi

03 Temmuz 2020 10:38

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, HDP'li Rojbin Çetin'e 3,5 saat boyunca köpekle işkence yapıldığı iddialarına yönelik yargısal süreci,  Sivas Katliamı davasında sanıklara yönelik mahkemenin tutumunu ve sosyal medyaya yönelik hazırlanan yasa değişikliği teklifini değerlendirdi. 

-HDP'li Rojbin Çetin'e 3,5 saat boyunca köpekle işkence yapıldığı iddia edildi, işkence fotoğraflarını paylaşan avukatı ifadeye çağrıldı.

-Sivas Katliamının üzerinden 27 yıl geçti. Firari sanıklar gizli saklı verilen zamanaşımı kararlarıyla kurtarılmaya devam ediliyor.

-Sosyal medyaya yönelik ağır bir yasal düzenleme yolda. Yapılan açıklamalar ölümü gösterip sıtmaya razı eder nitelikte. Kapatma tehdidi ile bu düzenlemeler için meşruiyet alanı açılıyor.

ETİKETLER

Gökçer Tahincioğlu5 dakika adaletrojbin çetinişkencehdpdtksivas katliamısosyal medya yasasıhaftanın hak ihlalleri

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2020

Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale

Ankara Üniversitesi’nde devir teslim

'Üzgün kedi', sosyal medyada gündem oldu

Kuryeden iş arkadaşına tehlikeli şaka; son anda böyle kaçtı

Ölüm orucundaki avukatlar için yapılan eyleme katılan Menderes Samancılar, Ebru Timtik'in mesajını okudu: Havalandırma hakkı yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kuruyor"...

Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye Koronavirüs bulaştı!...

Nagehan Alçı, Bilal Erdoğan’la Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı köşkünü gezdi: Bir...

Koronavirüs'e yakalanan hemşire, 3 duyusunu kaybetti; "Yaşamamak gibi bir şey"...

Kılıçdaroğlu’ndan, “İnce’yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24