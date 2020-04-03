5 Dakika Adalet: Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden anneye 'mahkeme heyetine hakaret' gerekçesiyle yeniden dava açıldı

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, TBMM'ye gelecek olan ve 90 bin mahkumun tahliye edilmesinin beklendiği ancak ifade özgürlüğünün kapsam dışı bırakıldığı infaz paketi yasa teklfini, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yeni tip Koronvirüs üzerine yaptığı konuşmayı yayınlamasının ardından gözaltına alınan TIR şoförü hakkındaki gelişmeleri ve ihmal nedeniyle yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası mağdurlarına açılan davaları değerlendirdi.

-İnfaz Paketi Meclis'e geldi. Pakette, kasten suç işleyenlerin erken tahliyesi örtülü afla sağlanıyor. Buna rağmen düşünce suçluları yine tahliye edilmiyor. Edilmediği gibi herhangi bir özel infaz rejiminden yararlanmaları da engelleniyor.

- "Bizi virüs değil bu düzen öldürür" diyen TIR şoförü gözaltına alındı, nezarethaneden çıktıktan sonra işinden oldu. Tamamen eleştiri kapsamındaki açıklamaları suç sayılarak işlem yapıldı.

-Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında bir dava daha açıldı. Daha önce Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptığı için hakkında dava açılan Sel, şimdi de mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanacak.





