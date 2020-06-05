5 Dakika Adalet: Polis köpeğinin saldırısına uğrayan kişi mukavemet etmekle suçlandı

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, CHP ve HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin yargı sürecini, Hrant Dink Vakfı'na gönderilen tehditlere ilişkin toplumsal hafızayı ve Diyarbakır'da evine polis baskını yapılan kişinin, polis köpeğinin saldırısına uğramasına rağmen mukavemet etmekle suçlanmasını değerlendirdi.

-Meclis, çalışmaya başlar başlamaz 3 milletvekilinin vekilliğini düşürdü. Dosyaları Anayasa Mahkemesi'nde olmasına rağmen, bu süreci beklemedi. Anayasa Mahkemesi, başvurularla ilgili hak ihlali kararı verirse, mağdur olduklarıyla kalacaklar.

-Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, Hrant Dink'in öldürülmeden önce yaşanılan süreci anımsattı. Yaratılan iklim, tehdit edebilme cesaretini veriyor.

-İşkence, geçen haftanın da konusuydu. Köpeğin saldırısına uğrayan kişi bile mukavemet etmekle suçlandı.