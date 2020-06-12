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5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: Silah kullanma yetkisi verilen bekçiler yeterli eğitim aldı mı?

12 Haziran 2020 12:12

T24 Ankara temsilcisi Göker Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, gözaltına alınan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız ile ilgili gelişmeleri, baroların seçim sistemleri ile ilgili tartışmaları, bekçilerin yetkilerinin genişletilmesine  yönelik yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin eksik kalan tartışmaları ve adil yargılanma talebiyle ölüm orucu eylemini sürdüren avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in son duruma ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. 

-Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha önce ODA TV davasında yazdığı haberler nedeniyle tutuklanan, kumpas olduğu ortaya çıkan bu dava nedeniyle özgürlüğünden mahkum kalan Yıldız, bu kez, iktidara yakın bazı gazetelere göre, yazmadığı haberler nedeniyle suçlanıyor.

-Barolarla ilgili tartışmalar sürüyor. Hükümetin, çoklu baro ya da nispi seçim sistemlerinden birini getirmek istediği söyleniyor. 81 ilin baro yönetimleri ise baroları tamamen etkisiz kılacak bu
düzenlemelere karşı.

-Bekçilere silah ve zor kullanma yetkisi veren düzenleme yasalaştı. Bekçiler, artık geniş yetkilerle hareket edebilecek. Yeterli eğitimi aldılar mı, kötü muamele nasıl engellenecek, sorular havada kaldı.

-Avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'in ölüm orucu eylemleri sürüyor. Adil yargılanma talepleriyle ilgili bir küçük adım, eylemlerin sonlanmasını sağlayabilecek.

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