Yarın seçim olsa hangi parti kaç oy alır?

Erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın (18 Nisan 2018) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Bu görüşmeden erken seçim kararı çıkarsa, Türkiye seçim için 2019'u beklemeyecek. Peki, partilerin şu anki oy oranları ne?

Bahçeli, partisinin bugün (17 Nisan 2018) düzenlenen grup toplantısında seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'i işaret etti.

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Ardından partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderinin açıklamalarına değinmeden seçimlerin vaktinde yapılacağı mesajını verdi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının dün (16 Nisan 2018) yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İnşallah anayasa değişikliği, Kasım 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek" dedi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre işte kamuoyuna yansıyan son seçim anketlerinde yer alan detaylar şöyle:

Erdoğan'ın talimatı sonrası yapılan ilk anket

Gazete Duvar, Erdoğan’ın ‘anket yaptırmayın’ talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığını geçen pazar yazmıştı. Buna göre O ankete göre ‘Afrin Harekâtı’nın, ‘Cumhur İttifakı’na katkısı yüzde 1 civarında kaldı.

AK Parti’nin o anketinde, “İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

‘Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?’ diye de sorsunda ise ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı. Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin de sorulduğu ankette, seçmenin yüzde 21’i Kesici’ye oy vereceğini söyledi. Ankette, CHP’nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu ve cevap yüzde 18 çıktı.

SONAR’a göre AKP'nin oy oranı yüzde 40.10

SONAR Araştırma Şirketi’nin 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptığı, sonuçları geçen 7 Nisan’da yayınlanan anketine göre olası bir erken genel seçimde AK Parti’nin oy oranı karasızlar dağıtılmadan yüzde 34.43, MHP ise barajın altında kalıyor. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP, yüzde 22.37, İYİ Parti yüzde 12.57, HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor

Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranın yüzde 40.10, CHP’nin yüzde 25.31, İYİ Parti’nin yüzde 14.22, HDP’nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

​Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 38.9’la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP’nin oy oranı yüzde 18.9 iken, İYİ Parti lideri Akşener’in oy oranı ise yüzde 15.3.

Konsensüs'e göre AKP'nin oy oranı yüzde 44.9

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, geçen ocak ayında yaptığı ve sonuçlarını Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki köşesinde aktardığı ankete göre katılımcıların “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 44.9, CHP: Yüzde 23.7, MHP: Yüzde 10.6, HDP: Yüzde 9.1, İYİ Parti: Yüzde 2.7, Diğer: Yüzde 2.2, Cevap yok: Yüzde 2.0, Kararsız: Yüzde 2.1, Geçersiz: Yüzde 0.7, Oy vermeyecek: Yüzde 2.

Araştırmada “Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek?” sorusunun cevabı şöyle çıktı:

AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1, CHP’nin adayı: Yüzde 25.1, MHP’nin adayı: Yüzde 11.9, HDP’nin adayı: Yüzde 9.6, İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9, Diğer: Yüzde 2.4.

ORC: AKP-MHP ittifakı yüzde 50'yi geçiyor

ORC’nin 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ‘Türkiye siyasi gündem araştırması’na göre AK Parti ve MHP ittifakının oy oranı yüzde 50’yi geçiyor. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK PARTİ: Yüzde 47,2

CHP: Yüzde 25,9

MHP: Yüzde 10,8

HDP: Yüzde 8,5

İYİ PARTİ: Yüzde 5,5

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan’a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6’da kalırken yüzde 11.3’lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

Kulat: AKP-MHP oyları yüzde artı 1'i bulmuyor

AK Parti’ye de anketler yapan MAK Danışmanlık Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada AK Parti-MHP ittifakının oylarının yüzde 50 artı 1’i bulamadığını söylemişti.

Gezici: AKP yüzde 42, İyi Parti yüzde 20.2

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici’nin geçen ocak ayında Halk TV’de açıkladığı 2017’nin Aralık ayında yapılan seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 42

CHP: Yüzde 20,1

İYİ Parti: 20,2

MHP: Yüzde 7,29

HDP: yüzde 8,73