Vuhan'da incelemeler yapan DSÖ: Covid-19'un kaynağı bir hayvana işaret etmiyor

Koronavirüs'ün kökenini araştırmak için virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü, salgınının sıfır noktasında yürüttükleri incelemelere dair açıklamada bulunarak, “Koronavirüsün Vuhan’da Aralık 2019’dan önce görüldüğüne dair kanıt bulamadık" dedi. Toplantıda virüsün kaynağının bulunamadığı, ancak kaynağın bir hayvana işaret etmediği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'in Vuhan kentindeki araştırma sonucu kamuoyuna açıklandı. Dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hasta olmasına neden olan ve 2 milyon 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde, DSÖ’ye bağlı uzmanlardan oluşan ekip, yaptıkları incelemeler kapsamında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda virüsün kaynağının bulunamadığı, ancak kaynağın bir hayvana işaret etmediği ifade edildi.

"Virüsün yarasalardan bulaşma ihtimaline karşı kanıt yok"

Yarasalardan insanlara bulaşan virüsler olduğunu ifade eden DSÖ virüs uzmanı Peter Benn Embarek, Covid-19’un bu yolla ortaya çıktığına ilişkin kanıt olmadığını aktardı.

"Virüs labaratuvardan çıkmadı"

DSÖ virüs uzmanı Peter Benn Embarek, Koronavirüs'e ilişkin ilk bulguların 2019’un Aralık ayından önce olmadığını belirtti. Embarek, gerek dünya medyasında gerekse sosyal medyada çok sık dile getirilen iddialardan birisi olan virüsün Vuhan’daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarına da yanıt verdi. Embarek, böyle bir şeyin olası olmadığının altını çizdi. Öte yandan Embarek, virüsün hayvan pazarından yayıldığına ilişkin de kanıt bulunamadığını belirtti. (DHA)





