Türkiye 15 Temmuz Cuma akşamı 21.50 sularında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askerler tarafından kapatılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun, hükümete yönelik darbe teşebbüsüyle sarsıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında uçakların bombalanması, darbe teşebbüsünde bulunanların kontrolünde olan Sikorsky helikopterin F-16'lar tarafından düşürülmesi, TRT'den "Yurtta Sulh Harekâtı" adında bildiri yayınlanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın halkı darbe teşebbüsüne karşı sokaklara çağırması, Genelkurmay Başkanlığı'na yapılan geçici atama gibi pek çok olay yaşandı.

Peki Türkiye'de dün akşam saatlerinden bu yana neler yaşadı?

İlk olarak akşam 21.50 sularında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askerler konuşlandı.

Hemen ardından Ankara semalarında jetlerin alçak uçuş yaptığı haberi geldi. Jetlerin Genelkurmay Başkanlığı’nın üstünde uçtukları öğrenildi.

TRT binasını basan askerler, yaklaşık yarım saat süreyle "Yurtta Sulh Harekâtı" adıyla bir bildiri yayınladı ve "Ordunun ülke yönetimine el konulduğu" açıklamasını yaptılar.

Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda 17 polisin şehit olduğu öğrenildi ancak daha sonra Gölbaşı Savcılığı Ankara'da düzenlenen saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ankara'da Sikorsky düşürüldü, İstanbul'da Doğan Medya Center'e baskın yapıldı

Ankara'da AKP Genel Merkezi'ne giden vatandaşların üzerine darbe teşebbüsünde bulunanların kontrolünde bulunan Sikorsky helikopter tarafından ateş açıldı. Bir süre sonra F-16 uçaklarının Sikorsky helikopteri düşürdüğü haberi geldi.

İstanbul Bağcılar'da bulunan Doğan Medya Center içindeki CNNTürk, Kanal D ve Hürriyet binalarına bir grup asker tarafından baskın düzenlendi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, T24'e yaptığı açıklamada, silah zoruyla binanın boşaltıldığıın ve Hürriyet Gazetesi'nin basılamadığını açıkladı.

CNNTürk canlı yayını bir süreliğine kesildi ancak Doğan Medya Center binasına giden vatandaşlar ve polis, binaya silahlı baskın düzenleyen askerleri etkisiz hale getirdi.

TRT'yi ele geçirmeye kalkışan 1'i rütbeli 4 asker vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Reklamcı Erol Olçak ve oğlu öldürüldü

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin, halkın üzerine açtığı ateş sonucunda, AKP'nin reklam ve tanıtımlarının mimarı Erol Olçak ile 16 yaşındaki oğlunu öldürdü.

5 günden bu yana kamuoyuna görüntü vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'la kurduğu görüntülü telefon konuşmasında, halkı meydanlara davet ettiğini açıkladı.

Siyasilerden birbiri ardına açıklamalar geldi, MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hükümetimizin yanındayız" mesajı verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. CHP, parlamenter demokrasimizin vazgeçilmezi olan yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlıdır" açıklamasında bulundu.

TBMM ve Türksat Kampüsü bombalandı

Darbe teşebbüsünde bulunan grubun Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT sivillerin tahliye edilmesinin ardından bombalandığı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de (TBMM) iki bomba atıldı. Atılan bombalar nedeniyle 2'si ağır 12 kişi yaralandı. TBMM Genel Kurulu'nda bulunan milletvekilleri, telefonla yaptıkları görüntülü açıklamada, Meclis'te dumanların yükseldiğini ancak iyi olduklarını ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir açıklama daha yaptı, darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir-komuta zinciri çiğnenerek yapıldığını belirterek, "Bu vatana ihanet hareketidir. Ankara'da küçük bir sıkıntı var, o da aşılacak. Bunları yapanlar bedelini ödeyecek" açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’na Hulusi Akar yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nde darbe teşebbüsünde bulunan askeri grubun, polis araçlarına tank atışı yaptığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden sivilin Yeni Şafak Gazetesi çalışanı Mustafa Cambaz olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalandı; 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa saat 06.15 sularında uçaklar bomba attı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınına atılan bomba sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti.

Boğaz Köprüsü'ndeki askerlerin teslim olması canlı yayınlandı

Sabah 06.40 sıralarında Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerlerin teslim olma görüntüleri televizyonlarda canlı yayınlandı.

Sabah saatlerinden itibaren, aralarında bazı üst düzey generallerin de bulunduğu isimlerin gözaltına alındığı ile bazı hakim ve savcılar hakkında gözaltı kararı olduğu bilgileri geldi.

Generaller gözaltına alındı

İlk olarak Mersin Garnizon Komutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın Mersin'de, Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar'ın Erzincan'da ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın da Hatay'da gözaltına alındığı açıklandı.

Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş da gözaltına alınan komutanlardan arasında yer aldı.

754 TSK mensubu gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı darbe teşebbüsünde bulunan 29 albay, 5 generalin görevden alındığını açıkladı.



Bakanlığın açıklamasında toplam 754 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun gözaltına alındığı belirtildi.

Org. Hulusi Akar kurtarıldı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Akıncı Hava Üssü'ne düzenlenen operasyonla kurtarıldığı ve güvenli bölgeye götürüldü bildirildi.