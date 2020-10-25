Tam zamanlıdan kısmi çalışmaya geçmeyi kabul eden işçiye 331 TL teşvik verilecek: Muhalefete göre nobel verilecek uygulama!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen istihdam paketindeki düzenlemeye göre, kısmi çalışmayı kabul eden çalışana 331 TL destek verilecek. Öte yandan uzmanlar kısmi çalışmanın kıdem tazminatı haklarını tırpanlayacağı uyarılarında bulunuyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, hükümet kısmi çalışmaya geçişi özendirmek için bunu kabul eden çalışana 331 TL teşvik verilmesini sağlayacak. İşçi tam zamanlı çalışmaktan kısmi çalışmaya geçerse, işveren de kısmi zamanlı yeni bir çalışan daha alırsa teşvik verilecek.

Bunun için herhangi bir yaş sınırı olmayacak. Cumhurbaşkanı teşvik için verilen iki aylık süreyi, birer yıllık dönemler halinde dört kez uzatabilecek.

Kısmi çalışmayla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım bilgi verdi.

Bunun için öncelikle tam süreli çalışan bir işçinin kısmi süreli çalışmayı kabul etmesi gerektiğini belirten Kasım, “Kabul ettikten sonra biz bu kısmi süreli çalışmayı kabul eden yeni işçinin ücretini gelir vergisinden istisna ediyoruz. Bunun için o kısmi süreliye geçen işçinin daha az çalıştığı süreyi ikame eden yeni bir kısmi süreli çalışanın gelmesi gerekiyor. Bizim istisna ettiğimiz kısmi süreliye geçen eski çalışanın ücreti. Sınırı brüt asgari ücretin yüzde 10’u yani 294 lira oluyor. Toplam 27 lira da Damga Vergisi var. Toplam 321 lira” dedi.

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Nobellik uygulama

İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise düzenlemeye tepki gösterdi. Yılmaz, “Gerçekten bu bir akıl tutulması gibi. Bir ay bir kişi çalıştıracaksın, istikrar kazanacak, 2’ye bölüyorsun. Yarısını ben yapacağım, yarısını sen. 2 kişi mi istihdam edilmiş oluyor bu durumda? Heyetten özür diliyorum ama söyleme ihtiyacı hissettim. Ben bu maddeyi Nobel’e aday göstereceğim” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır ise, “Benim önerim de şu. Sayın Yılmaz’ın Nobel Ödülü’ne aday olacak önerim... Her gün 1 işçi çalışsın, 30 kişi istihdam edilsin, dolayısıyla, Türkiye’nin istihdam sorununu çözmüş olursunuz. Yani, sıfır işsizlik, her şey mükemmel” ifadelerini kullandı.