İstihdam paketindeki kısmi çalışmayla gelen 'tuzak': 25 yıllık kıdem tazminatı bir günde kaybedilebilir

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen istihdam paketinin yasalaşması halinde milyonlarca çalışanın 25-30 yıllık kıdem tazminatını bir günde kaybedebileceği uyarısı geldi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, komisyona bilgi veren Türk-İş Hukuk Müşaviri Ferhan Tuncel, işçilerin kıdem tazminatını son ücret üzerinden aldıklarını, yasa çıktığında normal çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçmek zorunda kalacak işçilerin maaşı düşeceği için kıdem alacaklarının da otomatik olarak düşeceğini anlattı.

Tuncel, yasa teklifinde çalışanların haklarını yok edecek çok sayıda tuzak madde olduğu uyarısında bulundu. Komisyon üyesi milletvekillerine, “Sizleri aydınlatma adına söylüyorum” diyen Ferhat Tuncel, halen tam süreli çalışanların yasa çıktıktan sonra bir teşvikle düşük ücretli kısmi süreli çalışan hâline dönüşeceğini ve bir çok hakkını kaybedeceğini ifade etti.

Tuncel, tespit ve uyarılarını şöyle dile getirdi: "Bu düzenlemeyle işi bölüyorsunuz, sigortalılığı bölüyorsunuz. Haftada 48 saat tam süreli çalışan birini düşünün, iş sözleşmesi tasfiye ediliyor. İşini kaybeden işçi çaresiz, mecburen kısmi süreye dönecek. Ya da işçi işveren tarafından kısmi süreli çalışmaya geçmesi için zorlanacak. Böyle bir durumda devletin elinde işçiyi koruyacak bir mekanizma yok. İşçinin gidebileceği bir yer yok. Eğer işçi birikmiş kıdemi ödenmeden, iş sözleşmesi feshedilmeden, kısmi süreli çalışmaya sürüklenirse o zaman kıdem tazminatı alacakları tehlikeye girer. Çünkü kıdem tazminatı son ücret üzerinden alınır. Bu madde tuzaklı bir madde, çok sorunlu bir madde."

'Açık açık söyleyin'

Komisyonda konuşan HDP Milletvekili Zeynel Özen ise “Bu yasa çıktığında 20-25 yıldır çalışan bir işçi işverenin zorlamasıyla kısmi süreli çalışmaya geçirilebilecek. Kıdem tazminatı işçinin son aldığı ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ne demek? 20-25 yıldır çalışan bir işçinin kıdem tazminatının yüzde 50 düşmesi demek. Açık açık bunu söyleyin” dedi.