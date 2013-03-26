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Savcı: Sevag'ın öldürülmesinde kasıt yok

Er Sevag Şahin Balıkçı davasında savcı mütalaasını açıkladı

26 Mart 2013 11:56

Askerliğini yaparken öldürülen er Sevag Balıkçı'nın davasında savcı, kasıt görmedi ve sanıklara "taksirle adam öldürmekten" ceza verilmesini istedi.

Batman'da vatani görevini yaparken, bir başka askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden er Sevag Şahin Balıkçı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Sevag Balıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen asker Kıvanç Ağaoğlu'nun yargılanmasına Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya görevi kötüye kullanmakla suçlanan astsubay Sadrettin Ersöz de katıldı.

Sadrettin Ersöz, olay günü askerlerle, kaza hakkında bilgi almak için toplantı yaptığını söyledi. Onları yönlendirdiği iddialarını yalanladı. Duruşmaya katılan Sevag Balıkçı'nın ailesi ise suçluların bulunmasını istedi.

Daha sonra mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklamak üzere savcıya söz verdi. Askeri savcı sanığın, Sevag Balıkçı'yı kasten öldürdüğüne ilişkin bir emareye rastanmadığını belirtti.

Taksirli adam öldürme suçundan Kıvanç Ağaoğlu ve görevi kötüye kullanma suçuyla yargılanan Sadrettin Ersöz'ün 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme davayı 26 Mart'a erteledi.

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