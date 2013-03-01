Er Sevag davasında savcı 'taksirle cinayet' dedi, aile itiraz etti

Batman’ın Kozluk İlçesi Gümüşörgü Jandarma Karakolu’nda 24 Nisan 2011’de görev yaptığı birliğinde öldürülen Sevag Şahin Balıkçı’nın ölümüne ilişkin davada savcı, sanık er Kıvanç Ağaoğlu’nun “taksirle adam öldürmek suçundan hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Balıkçı’nın ailesi ve avukatları savcının mütalaasına katılmadıklarını ve “yanlışlıkla” değil, sanığın kasten öldürmeden hapisle cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Balıkçı ailesinin soruşturmanın genişletilmesi talebi ise reddedildi.

Bahar Kılıçgedik'in Taraf'taki haberine göre, Batman’ın Kozluk İlçesi Gümüşgörü Jandarma Karakolu’nda askerliğini yaparken 24 Nisan 2011 günü sanık er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği iddia edilen jandarma er Sevag Şahin Balıkçı’nın davasına devam edildi.

Diyarbakır Askerî Mahkemede görülen duruşmaya ‘Bilinçli taksirle adam öldürme’ suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanık er Kıvanç Ağaoğlu ile Balıkçı’nın ailesi ve avukatları İsmail Cem Halavurt katıldı.

Duruşmada Balıkçı’nın aile avukatı Cem Halavurt soruşturmanın genişletilmesi yönündeki talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Duruşma savcısı davaya ilişkin esas hakkında görüşünü açıklayarak sanık Ağaoğlu’nun ‘Bilinçli taksirle adam öldürme’ suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Jandarma Karakolu’nda nöbetçi astsubay Sadrettin Ersoy’un ise görevi ihmal suçundan cezalandırılmasını istedi.

Balıkçı’nın aile avukatı Cem Halavurt, davada maddi delilere hala ulaşılmadığını belirterek sanık Ağaoğlu’nun kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek mütalaaya katılmadıklarını söyledi.

Olayın aydınlatılmadan davanın karara bağlanmaya çalışıldığını söyleyen avukat Halavurt, mütalaaya ilişkin detaylı bir savunma yapacaklarını belirtti.